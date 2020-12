Wer einmal in aller Muße auf die Vorfahren der heutigen Discounter zurückblickt, landet unweigerlich im kleinen dörflichen Tante-Emma-Laden von nebenan. Hinter der Theke eine Verkäuferin, die flink hinter sich in die Regale greift, um den Kunden Mehl und Zucker, Kartoffeln oder Butter in den Kor...