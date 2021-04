Eiche - Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eiche sind am Mittwochabend, 14. April, in die Landsberger Chaussee ausgerückt. Der Grund der Alarmierung war ein freilaufendes Lamm an der Straße.

Schon bevor die ersten Retter umgezogen auf dem Auto saßen, konnte ein weiteres Lamm nahe der Feuer...