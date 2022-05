Ein Brunnen im Garten kann goldwert sein. Das Wasser aus der Erde kostet nichts, nur der Strom für den Betrieb der Pumpen. Wer Beete und Rasen damit wässert, schont auch die öffentlichen Versorgungsnetze, die gerade in Dürreperioden immer öfter an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Doch wie gut is...