Der Haussee in Löhme gehört einfach zum Dorf. Dort kann geangelt werden und im Sommer lädt er zum Baden ein. Doch es gibt durchaus Probleme: Seit mehreren Jahren, so haben es die Löhmer beobachtet, sinkt der Wasserstand kontinuierlich. In den letzten drei Jahren um rund 1,70 Meter. Die Einwohner...