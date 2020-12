Auf der L29 in Lanke (Gemeinde Wandlitz) ist am Dienstagabend ein Audi-Fahrer mit seinem Wagen am Ortsausgang in die Leitplanke gekracht.

Ob er oder sie sich bei dem Unfall verletzt hat, blieb zunächst unklar, da der Fahrer nach Angaben der Polizei flüchtig ist.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Sogar ein Polizeihubschrauber kam bei der Suche nach dem Fahrer zum Einsatz – allerdings vergebens. Warum der Fahrer flüchtete, ist damit ebenfalls offen. Alkohol, Panik – mehrere Gründe scheinen möglich. Der Wagen soll ein Berliner Kennzeichen gehabt haben.

Landstraße länger gesperrt

Der Unfall hat sich gegen kurz vor 17.30 Uhr ereignet. Zu der Zeit ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Lanke der Alarm ein. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, fehlte vom Fahrer jeder Spur. Ein weiteres Fahrzeug war offenbar nicht in den Unfall verwickelt.

Zur Bergung des Unfallautos musste die Landstraße in beiden Richtungen bis etwa 19 Uhr gesperrt werden.