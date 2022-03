Der Unfall in Lindenberg ereignete sich schon am Freitag (4. März), am Sonntag kam die Meldung der Polizei. Demnach geriet ein 71-jähriger Fahrer mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße B2 in Lindenberg auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Mercedes GLK, in dem sich zwei Männer befanden.