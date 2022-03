Auf der Autobahn A11 hat es am Morgen einen Verkehrsunfall gegeben. Die Unfallstelle liegt nach Angaben des Staumeldeportals des ADAC zwischen den Anschlussstellen zwischen Lanke und Finowfurt auf dem Fahrstreifen in Richtung Dreieck Uckermark.

Laut der zuständigen Autobahnpolizei-Dienststelle in Bernau ist gegen 8.30 Uhr ein Pkw mit Anhänger, der mit Sand befüllt war, ins Schlingern gekommen und umgekippt. Der Sand hat sich auf einem 120 Meter langen Abschnitt über die gesamte Fahrbahn in Richtung Norden verteilt. Verletzt wurde niemand und es waren keine weiteren Fahrzeuge am Unfall beteiligt.