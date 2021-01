Die Polizei wurde am Mittwoch Nachmittag in die Vierwaldstraße in Schwanebeck gerufen, nachdem sich dort ein spektakulärer Unfall ereignet hatte.Derzeit wird Unachtsamkeit als Ursache für den Unfall vermutet. Ein VW Opel prallte dabei gegen einen VW Bus, der am Straßenrand geparkt war. Trotz Ein...