Ein kurioser Fall hat die Polizei in der vergangenen Nacht (18.09.) in Panketal beschäftigt. Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Opel Adam am Kreuzungsbereich zwischen der L200 und der A10 in eine Leitplanke.

Als die Polizeibeamten eintrafen, fanden sie den Mann jedoch schonschlafend in seinem Fahrzeug vor. Ein kleines Detail irritierte jedoch. Der betrunkene Fahrer schlief mit heruntergelassener Hose.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen. An der Leitplanke und dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.