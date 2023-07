Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr hat die Polizei am Freitagabend (28. Juli) die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor war die Fahrerin eines Audi auf der Klosterfelder Straße in Wandlitz-Stolzenhagen von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte dabei gegen mehrere Gebüsche und kam an einem Baum zum Stehen.

Rettungskräfte und Polizei sind gegen 22.20 Uhr zu dem Unfall alarmiert worden. Die Klosterfelder Straße war daraufhin für den Verkehr gesperrt worden.

Polizei ermittelt zum Geschehen

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Ermittler der Polizeiinspektion Barnim haben vor Ort mit den Ermittlungen dazu begonnen. Demnach soll das Fahrzeug, mit dem die Frau ins Grün rauschte, über keine Pflichtversicherung verfügt haben, weshalb die Kennzeichen noch vor Ort entwertet wurden.

Die Frau, die bei dem Aufprall keine Verletzungen erlitten hatte, musste die Beamten für eine Blutentnahme begleiten. Sie soll zum Zeitpunkt des Unfalls möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben, wie die Polizei mitteilt.