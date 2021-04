Die erfolgreiche Rettung von in Not geratenen Pferden scheint sich zu einem Spezialgebiet der Ortswehren in Wandlitz zu entwickeln. Nachdem bereits Anfang Februar in einer nächtlichen Rettungsaktion zwei Pferde in Basdorf aus einem halb zugefrorenen Graben gerettet werden konnten, war am 11. Apri...