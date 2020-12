Zwischen Biesenthal und Melchow ist am Dienstag gegen 12.50 Uhr ein Pkw gegen einen Straßenbaum geprallt. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen eine Person verletzt.. Ihr Zustand wurde als stabil bezeichnet. Der Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache auf der L200 mit Hänger in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen, stieß gegen eine Leitplanke und dann gegen den dahinter stehenden Baum. Am Unfallort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Biesenthal und Melchow sowie der Rettungsdienst im Einsatz.