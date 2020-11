In der Schönower Straße in Zepernick ist eine zwölfjährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei meldete, war das Mädchen am Montagmittag mit einem Kleintransporter zusammengestoßen.

Mädchen ins Krankenhaus Berlin-Buch gebracht

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die zwölfjährige Radfahrerin den Fußweg der Schönower Straße in Richtung Alt Zepernick. Aus der Elbestraße kam zu ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Transporter an die Einmündung Elbestraße/Schönower Straße heran. In der Folge stießen Radfahrerin und Kleintransporter zusammen.

Das Mädchen stürzte und zog sichdabei eine Verletzung am Arm zu. Ein Rettungswagen brachte sie zu Behandlung in das Klinikum Berlin-Buch.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Barnim zur genauen Unfallursache.