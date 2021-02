Nachdem in der Nacht zum 3. Februar noch Unbekannte in der Kreutzerstraße von Zepernick einen Pkw BMW gestohlen hatten, liefen Fahndungsmaßnahmen an. Gegen 4 Uhr wurde dann ein Verkehrsunfall in der Prendener Allee in Lanke gemeldet. Die hinzugerufenen Polizisten fanden dort den in Fahndung stehenden BMW vor.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Wagens in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte dann die Kontrolle über das Auto verloren. Der BMW beschädigte ein Buswartehäuschen und kam letztlich auf der Seite liegend auf einem Grundstück zum Stillstand. Der mutmaßliche Dieb verschwand vom Unfallort und konnte trotz umfangreicher Suche nicht gestellt werden. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Kriminalisten der Inspektion Barnim untersuchen den Fall. Der PKW ist sichergestellt.