Viel zu tun: Die Anforderungen an die Feuerwehr werden in Zukunft zunehmen, glaubt Panketals Feuerwehrchef Thomas Bielicke. So werde man – wie beim Unwetter im Juni – verstärkt mit Unwettern zu kämpfen haben. Die Erweiterung der Wache in Schwanebeck sei deshalb dringend erforderlich. © Foto: Steffen Pahl