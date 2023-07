Abgedeckte Dächer, zersplitterte Fenster, umgeknickte Bäume – am Montagabend, 24. Juli, hat ein Unwetter große Schäden in Krummensee, einem Ortsteil von Werneuchen, angerichtet. „Es ist das pure Chaos“, sagt ein Anwohner, dessen Wochenendhaus heftig in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine S...