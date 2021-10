Sturmtief Ignatz hat am Donnerstagnachmittag auch in Bernau gewütet. Am Nachmittag rückte die Bernauer Feuerwehr gleich mit mehreren Fahrzeugen in Richtung der Herz Jesu Kirche aus. Dort hatte der Sturm einen Teil der Verkleidung vom 66 Meter hohen Turm der Kirche aus seiner Verankerung gerissen....