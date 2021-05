In die August-Bebel-Straße in Biesenthal ist die Polizei am Mittwochmorgen gerufen worden. Noch unbekannte Täter hatten dort einen Geldautomaten beschädigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Kripo ermittelt

Unklar war zunächst, ob auch Geld gestohlen wurden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.