Ein Akt der Kriminalität ereignete sich in Bernau: Eine der fünf Regenbogen-Fahnen am Bahnhofsvorplatz wurde angezündet, wodurch diese teilweise zerstört wurde. Die Regenbogenflagge steht als Symbol für die LGBTQ+-Gemeinschaft und deren Rechte.

Johanna Seeger von der „Partnerschaft für Demokratie“ in Bernau ist entsetzt über diese mutwillige Zerstörung. „Dieser Akt des Vandalismus deutet in erhöhtem Maße auf eine queer- und homofeindliche Tat hin“, sagt sie. „Wir als ‚Partnerschaft für Demokratie‘ dulden solche Handlungen nicht. Es wird uns auch nicht dazu bewegen, vor krimineller Energie einzuknicken.“ Dieser Vorfall verdeutliche viel mehr, wie wichtig die Arbeit zu diesem Thema sei.

Laut Seeger handele es sich bei dem Vorfall am Bahnhof nicht um einen Einzelfall. „Bereits vor einigen Wochen wurde die ‚Bank gegen Rassismus‘ in Ladeburg teilweise zerstört . Diese wiederholten Vorfälle von Vandalismus zeigen die Notwendigkeit unserer Bemühungen, eine offene und tolerante Gesellschaft zu fördern und Diskriminierung in all ihren Formen entgegenzutreten.“