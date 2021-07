Im Eichenring in Schwanebeck und in umliegenden Straßen sind in der Nacht zu Sonntag zahlreiche geparkt Autos demoliert worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurden unter anderem Dellen, Kratzern im Lack und eingeschlagene Fensterscheiben festgestellt.

20 Fahrzeuge betroffen

Betroffenen sind nach Angaben der Polizei 20 Fahrzeuge. Die Ermittlungen zu den Verursachern laufen.