Mit dem Fahrplanwechsel der Barnimer Busgesellschaft am 13. Dezember stehen in Bernau und Panketal größere Veränderungen vor der Tür. Es werden neue Wohngebiete angeschlossen, Linienführungen überschaubarer und Fahrzeiten in die Abendstunden hinein verlängert.Grundlegende Änderungen erfährt...