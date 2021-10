Das Leiden der Autofahrer zwischen dem südlichen Barnim und Berlin geht zu Ende. Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße B2 zwischen Schwanebeck und Berlin-Malchow werden früher als geplant beendet. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Freitag mit.

Neuer Asphalt für Bundesstraße

Die Erneuerung der Asphaltschichten in und bei Lindenberg seien abgeschlossen. Bereits am Freitagnachmittag, 29. Oktober, soll die Bundesstraße wieder freigegeben werden. Gegen 16 Uhr werde es soweit sein, hieß es am Vormittag vom Landesbetrieb.

Verkehrschaos nach Sperrung der B2 Anfang Oktober

Die Bundesstraße war Anfang des Monats für die Bauarbeiten gesperrt worden. Der Verkehr wurde seitdem über die ohnehin schon stark belasttete B158 nach Ahrensfelde umgeleitet. Vor allem in den ersten Tagen brach der Verkehr auf den Umleitungsstrecken zusammen.Busse hatten bis zu einer Stunde Verspätung, Kinder kamen zu spät zur Schule. Auch auf dem Berliner Ring (A10) und dem Pankower Zubringer (A114) staute sich wegen der Bauarbeiten der Verkehr.