Auch in der zweiten Woche der Herbstferien gibt es eine Reihe von baustellenbedingten Fahrplanänderungen bei mehreren Buslinien im Bernauer Bereich. Darüber informiert die Barnimer Busgesellschaft.

Linie 867

Die Linie wird vom 19. bis 25. Oktober über die Blankenburger Straße umgeleitet. Dabei entfallen die Haltestellen „Schwanebeck, Heinrich-Heine-Straße“, „Zepernick, Zellerfelder Straße“ und „Zepernick, Treseburger Straße“. Die Haltestelle „Zepernick, Kühler Grund“ wird in die Blankenburger Straße verlegt. Die Abfahrten an den Haltestellen „Zepernick, Wernigeroder Straße“ bis „Zepernick, Kirche“ erfolgen fünf Minuten früher.

Linie 869

Wegen der Sperrung der Weißenseer Straße in Bernau in Höhe des Autohauses Zemke vom 19. bis 23. Oktober verkehren die Busse nur zwischen dem S-Bahnhof Bernau und Lobetal. Die Haltestellen „Schwanebecker Chaussee“, „Lindow“, „Karl-Liebknecht-Straße“, „Wilhelm-Weitling-Straße“, „Blumberger Chaussee“, „Breitscheidstraße“, „Stadtpark“ und „Rathaus“ werden in diesem Zeitraum nicht durch die Linie 869 bedient.

Linie 892

Vom 19. bis 23. Oktober beeinflussen gleich zwei Baumaßnahmen (Sperrung Weißenseer Straße in Bernau in Höhe Autohaus zemke und Sperrung der L 200 in Schwanebeck) den Verlauf der Linie. Die Busse der Linie werden von Bernau über Börnicke nach Birkenhöhe und Birkholz umgeleitet. Schwanebeck ist dann von Montag bis Freitag nicht über die Linie 892 zu erreichen. Fahrgäste nutzen bitte die S-Bahn-Linie 2 zwischen Bernau und Buch sowie die Linien 259 (BVG) oder 893 (BBG) zwischen dem S-Bahnhof Buch und Schwanebeck.

Am Wochenende 24. und 25. Oktober sind die Weißenseer Straße in Bernau und der Abschnitt der L200 zwischen der Schule Schwanebeck und der Kreuzung L313 wieder offen. Die Busse werden dann von Bernau über die Blumberger Chaussee, Birkenhöhe und Birkholz zur Schule Schwanebeck umgeleitet. Bitte beachten Sie, dass während der Umleitung nicht alle Haltestellen in Bernau bedient werden können.

Linie 893

Vom 19. bis 23. Oktober können die in Schwanebeck endenden Busse aufgrund der Sperrung der L200 nicht in Schwanebeck wenden. Daher enden die um 20.36, 20.56, 21.16, 21.36 und 21.56 Uhr vom S-Bahnhof Zepernick startenden Fahrten am Klinikum Buch und fahren nicht bis Schwanebeck, Dorf. Die entsprechenden Rückfahrten beginnen daher nicht um 21.19, 21.59, 22.19 und 22.39 Uhr an der Haltestelle „Schwanebeck, Dorf“ sondern erst am Klinikum Buch. Am Wochenende 24. und 25. Oktober verkehrt die Linie 893 wieder ohne Einschränkungen.

Linie 895

Wegen der Sperrung der Weißenseer Straße in Bernau vom 19. bis 23. Oktober folgen die Busse zwischen Bernau und Blumberg der Umleitung über Börnicke ohne Halt bis zur Haltestelle „Birkenhöhe, Grenzweg“. Der restliche Verlauf bis Blumberg bleibt unverändert. Die Haltestellen „August-Bebel-Straße“, „Paulus-Praetorius-Gymnasium“, „Blumberger Chaussee“ und „Börnicker Landweg werden in diesem Zeitraum nicht durch die Linie 895 bedient.

Linie 900

Wegen der Sperrung der L200 in Schwanebeck vom 19. bis 25. Oktober wird die Linie 900 infolge fehlender Wendemöglichkeiten wie bei der Linie 867 als Ringverkehr über das Musikerviertel geführt. Die Haltestelle „Zepernick, Kühler Grund“ wird in die Blankenburger Straße verlegt. Die Busse halten ebenso wie die Linie 867 an den Haltestellen „Wernigeroder Straße“ bis „Zepernick, Kirche“. In Schwanebeck entfallen die Haltestellen „Heinrich-Heine-Straße“, „Birkholzer Straße“ und „Schule“. Fahrgäste, die von/nach Schwanebeck reisen möchten, müssen leider alternative Verbindungen nutzen. Während dieser Baumaßnahme wird Schwanebeck weiterhin durch die Linien 893 (BBG) und 259 (BVG) zum S-Bahnhof Buch angebunden. Fahrgäste der Haltestellen „Mühle“ und „Kühler Grund“ in Richtung S-Bahnhof Zepernick müssen bereits einige Minuten früher den Bus in Fahrtrichtung Musikerviertel nutzen. Die Spätfahrtfahrt Montag bis Freitag von Schwanebeck zum S-Bahnhof Zepernick entfällt.

Linie 901

Wegen der Sperrung der L200 in Schwanebeck vom 19. bis 25. Oktober und der Weißenseer Straße in Bernau in Höhe des Autohauses Zemke vom 19. bis 25. Oktober folgt die Linie ab Schwanebeck der Umleitung ohne Halt über Birkholz, Birkenhöhe und Börnicke nach Bernau. Die Haltestellen „Schwanebeck, Schule“, „Schwanebeck, Birkholzer Straße“, „Bernau, Lindow“ und „Bernau, Breitscheidstraße“ entfallen. Ersatzweise wird an der Haltestelle „Schwanebeck, Kreuzung Birkholzer Chaussee“ gehalten.