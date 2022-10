Autofahrer zwischen Biesenthal und Wandlitz müssen sich in den kommenden Wochen auf Behinderungen und Umwege durch Straßenbauarbeiten einstellen.

Wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Mittwoch informierte, soll die Fahrbahndecke der Landesstraße L29 zwischen Biesenthal und Lanke saniert werden. Dafür werde die Straße ab Montag, 17. Oktober, in beide Richtungen gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt vom Abzweig nach Ruhlsdorf in Biesenthal bis zur L31 in Lanke. Die Bauarbeiten sollen bis zum 11. November abgeschlossen werden, so Marek Breternitz, der Leiter der Straßenmeisterei.