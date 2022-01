Noch herrscht Ruhe auf den Straßenbaustellen in der Region. Doch der Winter geht irgendwann vorbei und dann rücken die Bautrupps wieder an. Starke Nerven werden Autofahrer ab voraussichtlich Mitte des Jahres vor allem in Bernau brauchen.

Dort sollen zunächst die zwei Bahnbrücken an der Börnicker...