Es könnte bald eng werden im Panketaler Ortsteil Schwanebeck . Wenn das Bauprojekt des Wohnungsunternehmens Howoge im Eichenring abgeschlossen ist – dort werden derzeit direkt an der Landesgrenze zu Berlin mehr als 200 neue Wohnungen gebaut –, leben in diesem Bereich auf Sicht laut Ortsbeirat et...