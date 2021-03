Die Baustelle am Ladeburger Dreieck in Bernau wird am Dienstag, 6. April, abgesichert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird sie für ein Parkhaus mit rund 600 Stellplätzen und eine Mehrzweck-Sporthalle am Ladeburger Dreieck eingerichtet. Dadurch wird die Fläche am Krankenhaus nicht mehr für Parkzwecke zur Verfügung stehen.

Nicht alle Stellplätze können ersetzt werden

Als Ersatz für die wegfallenden Parkmöglichkeiten am Ladeburger Dreieck wurden mehr als 200 Behelfsparkplätze am Neuen Schulweg, an der Ladeburger Straße 23 und in der Jahnstraße errichtet, die ab dem 6. April genutzt werden können. Bereits im Vorfeld wurde kritisiert, dass damit nicht die komplette Zahl an Stellplätzen erreicht wird, die bislang zur Verfügung stand.

Mit den bevorstehenden Baumaßnahmen am Ladeburger Dreieck wird eine jahrelang bestehende Brachfläche in Innenstadtnähe neu gestaltet und neu genutzt. Insbesondere die benachbarte Oberschule am Rollberg, aber auch Vereine und medizinische Einrichtungen werden von der Bebauung des Ladeburger Dreiecks profitiert.