Mit der Einführung des neuen Busfahrplans am 13. Dezember vergangenen Jahres hat die Barnimer Busgesellschaft (BBG) umfangreiche Änderungen für die Buslinien in Bernau und Panketal eingeführt. Es wurden neue Wohngebiete angeschlossen, insbesondere der Panke-Bogen am Schönfelder Weg, Fahrzeiten...