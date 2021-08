Autofahrer müssen wegen der Bauarbeiten auf den Autobahnen der Region weiterhin mit Behinderungen rechnen. So bleibt die A114 in der Nacht zum 8. September zwischen 21 und 5 Uhr in Richtung Berlin in Höhe der Abfahrt Schönerlinder Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

A10 wird am Dreieck Pankow drei Tage lang gesperrt

Bereits ab Freitagabend, 3. September, bleibt die A10 im Bereich des Dreiecks Pankow gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen, 6. September, 5 Uhr. Der Grund sind Brückenbauarbeiten. Dafür werden am Mittwoch, 1. September, zwei neue Überfahrten am Dreieck Pankow freigegeben.