Schon seit Jahren fordert der Ortsbeirat in Waldfrieden den Bau einer Mittelinsel vor dem Waldkater, damit Fahrgäste an der dortigen Bushaltestelle sicherer über die Straße in die Siedlung kommen. Unterstützt wird der Wunsch auch von der Stadt und der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Bar...