Bereits seit dem 24. Mai galt sie als vermisst, jetzt besteht die traurige Gewissheit: Die 78-jährige Anneliese S. aus Bernau ist tot. Das teilte die Polizei am Mittwoch (5. Juli) mit.

Nach der Meldung ihres Verschwindens hatte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, setzte Spürhunde und einen Hubschrauber ein. Die Maßnahmen brachten jedoch keinerlei Erfolge mit sich. Auch eine öffentliche Fahndung förderte keine Erkenntnisse zum Aufenthaltsort der Frau zutage.

Gut einen Monat nach dem Verschwinden von Anneliese S. wurde am 28. Juni in einem Waldgebiet an der Wandlitzer Chaussee in Bernau der Leichnam einer weiblichen Person aufgefunden . Im Zuge einer zwischenzeitlich erfolgten gerichtsmedizinischen Untersuchung bestätigte sich, dass es sich dabei um die vermisste Seniorin handelt. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass eine Fremdeinwirkung todesursächlich wäre beziehungsweise stattgefunden hat, teilte die Polizei mit.