Die Polizei bittet um Mithilfe bei den Ermittlungen zu einem versuchten Raub in Werneuchen. Dazu hat die Behörde zwei Phantombilder veröffentlicht. Die Straftat, bei der es im konkreten Fall geht, liegt allerdings schon einige Zeit zurück: Im Dezember vergangenen Jahres versuchten zwei junge Männer eine Frau zu berauben, die in ihrem Auto auf einem Parkplatz an der Freienwalder Straße gesessen hatte.

Zwei Bauarbeiter verhindern die Tat

Das Vorgehen der beiden vermutlich Jugendlichen wurde jedoch von zwei Bauarbeitern beobachtet, die daraufhin einschritten und die Tat verhinderten. Den Tätern gelang jedoch die Flucht. Trotz umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei ist es bislang nicht gelungen, ihrer habhaft zu werden. Deshalb wenden sich die Ermittler nun mit Phantombildern der Gesuchten an die Bevölkerung.

Die beiden Täter sind etwa 13 bis 15 Jahre alt und etwa 160 beziehungsweise 170 cm groß. Während der eine Räuber von schlanker Gestalt war, wird sein etwas kleinerer Komplize als eher dick beschrieben. Der Schlanke hat demnach blaue Augen und trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover. Sein Kumpel hat dunkle Augen und war zum damaligen Zeitpunkt mit sehr kurzen hellen Haaren und einer dunklen Jacke unterwegs.

Wer kennt diese beiden jungen Männer oder weiß, wo sie sich aufhalten? Im Dezember 2020 sollen sie versucht haben, eine Frau in Werneuchen auszurauben. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

© Foto: Polizeidirektion Ost

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung