Filmreife Szenen spielten sich in der Nacht zu Montag in Bernau ab. Ein junger Audi-Fahrer raste mit seinem Wagen über die Panke und flog in eine Baustelle. Im Wagen befand sich auch ein Hund.

Erst über Wiese gerast, dann über Panke geflogen

Nach Angaben der Polizei war der 20-Jährige gegen 2.35 U...