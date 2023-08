Nancy wohnt mit ihrer Familie in Werneuchen. Die 41-Jährige arbeitet seit knapp 19 Jahren bei kik, zunächst in Berlin, seit fünf Jahren in Bernau. „Die Arbeit mit den Kunden bereitet mir viel Freude“, schreibt sie.

In den vergangenen Monaten steckten sie und ihr zukünftiger Mann in den Vorbereitungen zur Hochzeit im August. Ansonsten versuchen sie so viel wie möglich mit ihrer Tochter zu unternehmen. „Hin und wieder sitze ich auch an der Nähmaschine und entspanne dabei.

Was wir als Familie wirklich lieben, sind Nordsee und Ostsee, wo wir auch immer im Sommer Urlaub machen. Wir genießen dann einfach die Natur und Umgebung und schalten dann vom Arbeitsalltag ab."

