Daria, 38 Jahre, aus Bernau

Daria kommt „aus der schönen Stadt Bernau“, wie sie schreibt. Die 38-Jährige arbeitet in der öffentlichen Verwaltung als Assistentin des Personalrates.

„In meiner Freizeit liebe ich es zu wandern, am liebsten in Österreich. Ebenso fahre ich sehr gerne wochentags mit dem Fahrrad etwa 40 Kilometer. Ich liebe die Natur, die mich so gut entspannt. Und ich habe gerne positive Menschen um mich herum.“

