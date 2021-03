Der Start lässt auf eine lange Amtszeit schließen: 50 Bäume kamen in Wandlitz 2020 durch den Bauhof in die Erde. So gesehen, müsste Bürgermeister Oliver Borchert einhundert Jahre lang regieren, um sein Wahlversprechen zu halten, 5000 Bäume zu pflanzen. Nun legt er eine Pflanzoffensive vor.