In regelmäßigen Abständen bietet der VSR-Gewässerschutz in Bernau und Umgebung an, Wasserproben aus heimischen Gärten zu untersuchen. Auch zuletzt nahmen wieder einige Brunnenbesitzer aus dem Niederbarnim diese Möglichkeit wahr, um mögliche Schadstoffe in ihrem Wasser identifizieren zu lassen...