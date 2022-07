Bagger, Radlader, zupackende Bauleute, in der Nähe des Stolzenhagener Strandbades hat sich allerhand getan und wird immer noch fleißig geschafft. Drei, immerhin 20 Meter lange und 3,50 Meter hohe Röhren kamen in den letzten Wochen in eine Baugrube. Versenkt und miteinander verbunden, bilden sie n...