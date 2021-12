Die Werneuchener sollten das Wochenende nutzen, ihre Wäsche zu waschen. Denn in der kommenden Woche könnte das zeitweise schwierig werden. Die Stadtwerke Werneuchen raten davon sogar tageweise ab.

Rohre werden gespült

Warum? In er Stadt steht eine Rohrnetzspülung an. Dabei kann an den jeweiligen Tagen die Trinkwasserversorgung unterbrochen werden, informieren die Stadtwerke auf ihrer Facebook-Seite und appelieren an die Bürger: „Bitte betreiben Sie in dieser Zeit keine Waschmaschinen sowie gleichwertig verbrauchende Maschinen.“ Sobald die Versorgung wieder läuft, kann es zudem zu Luftschlägen und Eintrübungen des Trinkwassers kommen. Dies bedeute zwar keine Gefährdung der Gesundheit. Allerdings sollten vorhandene Rückspülfilter nach der Rohrnetzspülung gereinigt werden.

Wer ist wann dran?

Geplant ist die Rohrnetzspülung an diesen Tagen in folgenden Orten:

Montag, 6. Dezember 2021

WW Werneuchen, Kastanienallee, Tiefenseer Weg, Erlenweg, Beiersdorfer Weg, Ginsterweg, Wacholderweg, Bromberweg, Hagebuttenweg.

Dienstag, 7. Dezember 2021

Freienwalder Chaussee, Beiersdorfer Straße, Alte Bahnhofstraße, Poststraße.

Mittwoch, 8. Dezember 2021

Niederschlsische Straße, Ulmenring, Rotbuchenweg, Köpenicker Straße, Oststraße, Weststraße, Ahornallee, Lindenweg, Berliner Allee, Altstadt, Mühlenstr., Weesower Chaussee.

Donnerstag, 9. Dezember 2021

Weesower Chaussee, Weißdornweg, Rotdornweg, Lindenstraße, Willmersdorfer Straße, Friedensstraße, Ahrensfelder Straße, Hindenbergstraße, Bernauer Straße, Brunnenstraße, Willmersdorfer Straße, Grünstraße, Berliner Allee, Sträßchen, Kirchstraße, Breite Straße, Am Markt.

Freitag, 10. Dezember 2021

Am Bahnhof, Lamprechtstraße, Pastor Schmidtstraße, Poststraße,

Am alten Friedhof, Alte Bahnhofstraße.

Die Arbeiten finden an den genannten Tagen in der Zeit von 7.30 bis 17.00 Uhr statt. Ein Mitarbeiter der beauftragten Firma watertec ist in diesen Zeiten unter der Telefonnummer 0175 7 151 545 zu erreichen, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke Werneuchen.