Diese Vorstellung verheißt wenig Gutes: Rund um Bernau könnten eines Tages so viele Windkraftanlagen stehen, wie es derzeit schon bei Tempelfelde, bei Tuchen-Klobbicke oder auf den großen Windeignungsgebieten in der Uckermark der Fall ist. In Prenzlau oder in Angermünde etwa – beide Städte si...