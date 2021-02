Das gab es seit Jahren nicht mehr: Unzählige Barnimer und ihre Besucher haben am Wochenende die tief verschneiten Wälder und die zugefrorenen Seen für zünftigen Wintersport genutzt. Ob am Gorinsee, am Wandlitzsee oder am verträumten Mechesee bei Lobetal, überall waren die Leute mit Gleitschuh...