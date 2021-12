Die Räumdienste waren am Freitag zwar schon früh im Einsatz, dennoch waren einige Straßen im Barnim nach den Schneefällen in der ersten Tageshälfte gefährlich glatt. Die Polizei in Bernau sprach am frühen Nachmittag zwar von einem erhöhten Unfallaufkommen, gemessen an den Witterungsverhältn...