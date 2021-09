Von Unverständnis und Fehlinterpretationen ist die Rede, der Niederbarnimer Trink- und Abwasserband (NWA) lässt in seiner jüngsten Presseerklärung zu den Kosten neuer Trinkwasseranschlüsse von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer am Ende die Rechnung bezahlen soll.

Anlass zur Klarstellung lief...