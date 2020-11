Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben am Dienstagmorgen mehrere Schmierereien am Rathenower Torturm in der Brandenburger Altstadt festgestellt. Bislang unbekannte Täter hatten verfassungswidrige Symbole mit lila Schriftfarbe hinterlassen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zudem im Nahbereich ein ähnliches Graffito in derselben Farbe auf einer Parkbank feststellen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Symbole und fragt:

Polizei hofft auf Zeugen