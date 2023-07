„Beat Belzig“ lockt am 27. August - letzter Ferientag - von 12 bis 22 Uhr auf die Burg Eisenhardt nach Bad Belzig. Die bekannten DJ´s Dr. Motte (Erfinder der Loveparade), Thomas Lizzara, Blondee, Kanzler & Wischnewski, Daniel Boon, Basstronauten, Force, Wuffi aka Mindthegap, E-Puls und Stralle legen auf.

Tickets für das Benefiz-Event gibts ab sofort unter für das Benefiz-Event gibts ab sofort unter https://www.eventim.de/event/beat-belzig-burg-eisenhardt-17373753/?affiliat

● 12,34 Euro (Early Bird Ticket für die Schnellsten)

● 14,61 Euro (Standard Ticket)

Eintritt wird ab 16 Jahren gewährt.

Wie komme ich zu „Beat Belzig“?

Die Burg Eisenhardt befindet sich in der Wittenberger Straße 14 in 14806 Bad Belzig. Zu erreichen ganz einfach mit dem Auto über die A9 oder mit der Bahn bis zum Bahnhof Bad Belzig.

Benefizveranstaltung für diesen Zweck

Die Veranstaltung ist ein Benefiz-Event. „Wir, die Tiertafel Bad Belzig, sind ein kleiner Verein, getragen durch das Ehrenamt, finanziert durch Spenden. Wir unterstützen sozial schwache Mitbürgerinnen und Mitbürger, für die das Haustier oftmals ein, sogar der einzige Lebensbegleiter ist. Einmal im Monat steuern wir mit der mobilen Futterausgabe Verteilerstandorte in Bad Belzig, Brück und Wiesenburg an, um Haustierfutter an Bedürftige zu verteilen. Mit dieser Veranstaltung möchten wir - in größerem Rahmen - auf die so wichtige Arbeit aufmerksam machen und Geld einsammeln“, so Katrin Krause.

Musiker agieren kostenfrei – Spende erwünscht

Spendensammlung ins Leben gerufen ( „Beat Belzig“ bildet den Abschluss der Burfestwoche und des Burghofsommers in Bad Belzig. Alle Beteiligten engagieren sich kostenfrei. Die Miete der Technik auf der Burg muss bezahlt werden. Um dieses Geld einzutreiben, wurde eineins Leben gerufen ( [email protected] / Verwendungszweck: Benefizveranstaltung).

Zur Zahlung der Burg-Miete wurde ein privater Spender gefunden. Die Security arbeitet gänzlich kostenfrei.