In einem Heim für Asylsuchende in Premnitz (Landkreis Havelland) soll sich am Dienstagmorgen dichter Rauch entwickelt haben. Ein Wachschutzmitarbeiter sei von Rettungskräften behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Mann habe sich möglicherweise eine Rauchgasvergiftung zugezogen.

Der Mitarbeiter soll nach Polizeiangaben das Feuer, das in einem Wäscheraum ausgebrochen war, gelöscht haben.

Ob der Rauch von einem Schwelbrand oder einem offenen Feuer herrühre, könne man noch nicht mit Gewissheit sagen.

Ursache für Rauchentwicklung noch unklar

Auch die Ursache sei unklar. Bei dem Gebäude handelt es sich nach Polizeiangaben um ein Übergangsheim für Asylsuchende.