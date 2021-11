Am 1. September 2022 wird die montessoriorientierte Georg-Klingenberg-Grundschule ihren 70. Geburtstag feiern. „Aus diesem Grund suchen wir vielfältige Materialien aus den vergangenen 70 Jahren, die die Entwicklung unserer Schule beschreiben. Wir freuen uns über alte Fotos, Gruppenbücher, Hefte, Schulbücher, Schultaschen oder ähnliches. Für Anekdoten, geschichtliche Hintergründe über die Entstehung und besondere Ereignisse sind wir dankbar“, schildert Veronika Lang. Und weiter: „Sehr gern begrüßen wir auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die in unserer Schule gearbeitet haben. Wenn Sie uns helfen möchten, melden Sie sich telefonisch oder per Mail im Sekretariat unserer Schule.“

Kontaktmöglichkeiten: Telefon 03381-303210 oder E-Mail an sekretariat@klingenberg.schule-brandenburg.de