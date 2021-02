Mit Stand vom Mittwochabend (09.02.2021) sind in Brandenburg an der Havel kumulativ (Zusammenfassung seit dem ersten Fall) 1440 laborbestätigte SARS-CoV-2-Erkrankungen registriert sowie 1242 genesene Personen und 62 Todesfälle.

Neun Neuerkrankte sind binnen 24 Stunden hinzugekommen; 39 Neuinfektionen waren es in den letzten 7 Tagen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt somit wie am Vortag bei rund 54 Fällen pro 100.000 Einwohner. Stichtagsbezogen befinden sich 26 infizierte Personen in stationärer Behandlungen und 294 Personen in Quarantäne.

Und im Landkreis?

Zum Vergleich – die Corona-Zahlen für Potsdam-Mittelmark (laut Landratsamt und LAVG): Die Zahl der laborbestätigten Fälle summierte sich derweilen (Stand 10.02.) auf 5.435 Infizierte (aktiv: 314) und 4.981 Genesene. 140 Personen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 60,49.