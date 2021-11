Dieses Engagement lockte nicht nur hunderte Impflinge am ersten Adventswochenende zur Regattastrecke, sondern auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Sie war dabei und völlig begeistert, als Samstag im Funktionsgebäude sechs Ärzteteams im Namen der „Volksimmunisierung“ loslegten und ihren Kampf gegen die Corona-Pandemie fortsetzten. Der DRK-Kreisverband Brandenburg an der Havel hatte im Auftrag der Stadt für das mobile Impfangebot gesorgt, an zwei Tagen jeweils rund 600 Impfdosen vorrätig und war mit 30 Helfern für den reibungslosen Ablauf am Start. Dass sich die Schlange der Wartenden schon am frühen Vormittag gen Parkplatz strecken würde, hatte niemand erwartet. Doch tatsächlich waren bereits mittags am Tor zur Sportanlage alle Wartemarken vergeben, die eine Impfdosis zusicherten. Im Angebot waren Moderna und Biontech, wobei der Letztere der meistgewünschte war.

Mächtiger Andrang an der Regattastrecke in Brandenburg

Die Zahl der Erstimpfungen summierte sich am Samstag auf 279, Zweitimpfungen gab es 27, Drittimpfungen 276. Ähnliches Bild dann am Sonntag, der – ganz adventsgemäß – etwas ruhiger startetete, aber ebenso den Impf-Vorrat restlos erschöpfte.

„Wir haben gemütlich gefrühstückt und sind dann losgefahren, um uns unsere dritte Impfung zu holen. Unser Hausarzt hatte Termine erst ab Februar, doch wir wollten früher – zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen“, schildert Jens Grühnheit, der mit Gattin Daniela aus Kützkow kam und das gemeinschaftliche Anstehen erlebte. Bei 1 Grad Außentemperatur eine kleine Herausforderung, jedoch hatte das DRK als Gastgeber für ein paar Heizpilze und warme Getränke gesorgt.

Nächste Advents-Impfaktion am 11. und 12. Dezember 2021

Die Advents-Impfaktion hat Brandenburg an der Havel im Kampf gegen Corona ein weiteres großes Stück vorangebracht und den ersten Platz auf der Impfquotenliste gefestigt. Ganz aktuelle Zahlen sind laut Stadtverwaltung zwar erst im Laufe der Woche zu erwarten, die Auswertung vom 15.11. schreibt den Havelstädtern indes schon einen 76,2-prozentigen Vollschutz zu. Im Landesdurchschnitt sind 59,4% durchgeimpft. Bei den 18- bis 59-Jährigen hat die Havelstadt mit 87,1% (gegenüber 59,6%) die Nase noch weiter vorn. Und auch 46,5 % vollständig Geimpfte in der Altersklasse zwölf bis 17 Jahre sind vielversprechend und weit über dem Landeswert (30,9%). Fast deckungsgleich ist der Impfschutz der über 60-Jährigen: 86,2% haben vollen Impfschutz in der Stadt, 82,5% im Land Brandenburg.

Vormerken: Am 3. Adventswochenende (11./12.12., 9 bis 15 Uhr) wird die Impfaktion an der Regattastrecke wiederholt.