Brandenburg an der Havel führte dank einer konsequenten Impfstrategie das landesweite Impfquoten-Ranking lange Zeit an. Jetzt holt der DRK-Kreisverband Brandenburg an der Havel, der das Impfzentrum im Stahlpalast vom 26.01. bis 30.09.2021 betrieb, zum nächsten großen Corona-Gegenschlag aus. Das mobile Impfen wird kräftig ausgebaut, um die Volksimmunisierung voranzutreiben.

Seit dem 20. November ist es möglich, sich neben der Impfstelle im Gesundheitszentrum, auch in der DRK-Impfstelle in der Bahnhofpassage 6 (Re-Generationenhaus) eine Corona-Schutzimpfung zu holen. Montags und mittwochs von 13.00 bis 18.00 Uhr, samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr. Boostern, Erst- oder Zweitimpfung – alles ist möglich und nötig.

Am 27. und 28. November 2021 ohne Termin zur Impfung

Ab dem 30. November kann der rettende Stich dank DRK dienstags zwischen 13:00 und 18:00 Uhr auch in Kirchmöser, Am Bahntechnikerring 13 (Pumpenhaus), geholt werden.

Anmeldungen sind für diese Stationen unter www.stadt-brandenburg.de/terminvereinbarung-corona-impfung möglich.

Völlig terminfrei geht es an diesem Wochenende an der Regattastrecke zu: Am 27. und 28. November 2021 werden im Funktionsgebäude – ebenfalls in DRK-Regie – jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr so schnell wie möglich die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna verimpft. Sechs Ärzte stehen sechs Stunden lang bereit! Prominenter Gast am Samstag gegen 09:30 Uhr ist Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnisgrüne), die sich vor Ort einen Eindruck vom mobilen Impfaufgebot in Brandenburg an der Havel machen möchte.

